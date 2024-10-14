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Какие машины можно купить до 4 млн рублей: эксперт о новинках параллельного импорта

2:02
Авто

В преддверии повышения утилизационного сбора продавцы автомобилей, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта, сформировали запасы новых машин. Это дало возможность приобрести такие модели, как Suzuki Ertiga, Skoda Rapid, Kia Seltos и Toyota Levin, без пробега в ценовом диапазоне от 2 до 4 млн рублей. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Зиновьев.

Какие машины можно купить до 4 млн рублей: эксперт о новинках параллельного импорта
Фото: Wikipedia by By Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Toyota Levin, выпускаемая на совместном предприятии GAC-Toyota, была представлена в 2019 году и обновлена в 2022 году. Эта модель отличается от классической Corolla поколения E210, собранной другим китайским СП, лишь незначительными изменениями в дизайне, оснащении и линейке двигателей.

Что касается Kia Seltos, Сергей Зиновьев отметил, что до пробега в 80-100 тыс. км у этой модели не ожидается серьезных проблем. В России доступны версии с двумя типами двигателей: 1.5 литра (115 л. с.) и 2.0 литра (149 л. с.). Оба варианта оснащены вариатором и передним приводом. Эти кроссоверы поступают в РФ из Казахстана и Китая.

Suzuki Ertiga, представленный на российском рынке, выпускается в Индии и Индонезии. Этот 7-местный компактвэн оснащен 1.5-литровым мотором и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin, которая также используется в Suzuki Jimny.

Модель Skoda Rapid, поставляемая по параллельному импорту, имеет китайскую спецификацию и оснащена атмосферным двигателем 1.5 литра мощностью 112 л. с. Этот мотор является упрощенной версией силового агрегата 1.5 TSI от концерна Volkswagen.

Уточнения

Kia Seltos — компактный кроссовер от компании Kia Motors. Производится с 2019 года.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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