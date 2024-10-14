Почему китайский Skoda Rapid отличается от российской версии: анализ эксперта

Автоэксперт Сергей Зиновьев провел анализ автомобилей, поступающих в Россию по схеме параллельного импорта, и выделил несколько моделей стоимостью до 2,4 млн рублей. Одной из наиболее интересных стал китайский вариант Skoda Rapid, который существенно отличается от версии, ранее продававшейся в России.

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Главное отличие заключается в кузове — китайская версия Rapid представлена не в виде 5-дверного лифтбека, а как 4-дверный седан. Стоимость такой модели начинается от 2,35 млн рублей. Ввоз этих автомобилей осуществляется как подержанных машин, с пробегом от 60 до 250 км, что позволяет сэкономить на таможенных пошлинах. Однако, по факту, это новые машины, произведенные на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

Важно отметить, что лифтбеков модели Rapid в Китае никогда не было — только седан и хэтчбек (версия Spaceback). По шасси китайский Rapid практически не отличается от той версии, которая была знакома российским автолюбителям, однако дизайн экстерьера и интерьера значительно отличается.

Главное техническое новшество — это замена двигателя 1.6, который был привычен российским водителям, на более современный атмосферный мотор объемом 1.5 литра с мощностью 112 л.с. Этот двигатель был разработан специально для китайского рынка, и о его характеристиках известно немного. Единственный его недостаток — недостаток информации. Этот двигатель представляет собой упрощенную версию наддувного мотора 1.5 TSI из семейства EA211.

Двигатель сочетается с 6-ступенчатым автоматом от компании Aisin, который зарекомендовал себя как надежный и проверенный агрегат. Эксперт подытожил, что это, вероятно, одна из самых надежных комбинаций в плане двигателя и трансмиссии для этой модели.

Уточнения

Škoda Rapid — автомобили чешского производителя Škoda Auto. Ранее такое название носили модели компании, дебютировавшие в 1935 и 1984 годах. В настоящее время имя Rapid используется для трёх отдельных семейств: 5-дверный лифтбек присутствует только на рынке России (до 2019 года лифтбек и хетчбэк (Rapid Spaceback) были представлены в большинстве стран Европы), 4-дверный седан и хетчбэк (Rapid Spaceback) на той же платформе Volkswagen Group New A05+ (PQ25) — производятся и продаются исключительно в Китае, а 4-дверный седан, базирующийся на другой версии платформы концерна Volkswagen — известен только на индийском рынке.



