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Кроссовер Mazda CX-3: скрытые проблемы и стоимость на российском рынке

1:25
Авто

Автоэксперт Сергей Зиновьев раскрыл основные недостатки японского компактного кроссовера Mazda CX-3, который поступает в Россию по схеме параллельного импорта. Основными минусами модели являются чувствительность двигателя к качеству масла и топлива, ограниченное пространство в салоне и небольшой багажник. Также могут возникнуть сложности с сервисом и поставками автозапчастей для этих автомобилей.

Кроссовер Mazda CX-3: скрытые проблемы и стоимость на российском рынке
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Одной из распространенных проблем Mazda CX-3 является быстрая поломка газового упора двери багажного отсека из-за внутренней коррозии, что может привести к самопроизвольному опусканию двери. Кроме того, у кроссовера возникают проблемы с электроникой: сбоят головное устройство и некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выходе за пределы полосы.

Модели Mazda CX-3, выпущенные до 2017 года, также страдали от утечек в шлангах тормозной системы и уязвимости обгонной муфты в трансмиссии. Хотя автомобиль официально не продавался в России, его можно найти на вторичном рынке по цене от 1,63 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Россию был привезен кроссовер Mazda CX-90 в самой мощной версии, стоимость которого составляет 9,9 млн рублей.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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