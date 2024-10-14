Цены на автомобили в октябре: кто поднял, а кто удержал

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Автоэксперты провели анализ изменений цен на новые автомобили в октябре 2024 года, связанный с повышением утилизационного сбора. Этот сбор является неотъемлемой частью стоимости импортируемых машин, и его увеличение неминуемо привело к росту цен. Чтобы избежать резких скачков и шокового эффекта для покупателей, цены поднимаются постепенно. В первые десять дней октября восемь автомобильных брендов пересмотрели свои прайс-листы, о чем сообщает Wroom. ru.

Фото: openverse by Autosdeprimera, CC BY 3.0

Geely:

Марка Geely повысила цены практически на все модели, за исключением компактного кроссовера Coolray, стоимость которого осталась без изменений. Подорожание остальных моделей составило от 49 до 64 тыс. рублей.

Belgee:

Белорусский бренд "Белджи" увеличил цены на кроссоверы X50 и X70 на 38 тыс. рублей во всех комплектациях.

Jetour:

Кроссовер Jetour T2 стал лидером по росту цен, подорожав на 200-250 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Стоимость остальных моделей Jetour осталась прежней.

Chery:

Все автомобили Chery подорожали. Например, Tiggo 7 Pro Max подорожал на 50 тыс. рублей и теперь стоит от 2 820 000 рублей. Цены на остальные модели бренда выросли на 10-20 тыс. рублей.

Omoda:

Марка Omoda также подняла цены. Кроссовер C5 подорожал на 30-50 тыс. рублей, а седан S5 — на 50 тыс. рублей.

Jaecoo:

Стоимость кроссовера Jaecoo J8 увеличилась на 50 тыс. рублей для всех версий. Подорожание модели J7 коснулось только некоторых комплектаций, и теперь она стоит от 2 850 000 рублей.

Changan:

Компания Changan подняла цены на две модели: кроссоверы CS55 Plus и CS95, которые подорожали сразу на 100 тыс. рублей. Остальные автомобили марки пока продаются по прежним ценам.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости китайских автомобилей на российском рынке. Ожидается, что к концу года цены на машины могут увеличиться в среднем на 10% по сравнению с сентябрем.

Уточнения

Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile занимала 9-е место по объёму продаж за 2021 год, 959 тыс. автомобилей (из них 41 тыс. — в России). Основными типами автомобилей компании являются внедорожники (около половины продаж), а также седаны и микрофургоны.



