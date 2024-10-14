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Какие марки показали самый большой рост цен на запчасти в этом году: эксперты о тенденциях

2:52
Авто

В этом году в России отмечен значительный рост цен на наиболее востребованные кузовные элементы, фары и стекла у автомобилей европейских марок, таких как BMW, Skoda и Volkswagen. Российская Lada также демонстрирует заметное повышение цен на запчасти, почти не уступая европейским конкурентам.

Какие марки показали самый большой рост цен на запчасти в этом году: эксперты о тенденциях
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Согласно данным анализа выплат по КАСКО, проведенного экспертами "Росгосстраха", стоимость ремонтных деталей для таких марок, как Mazda, Chery и Changan, осталась на прежнем уровне. При анализе учитывались только оригинальные запчасти, которые наиболее часто повреждаются в ДТП и нуждаются в замене. Среди них — лобовые стекла, фары, бамперы, крылья и капоты.

С января по август этого года "аварийная корзина" для автомобилей BMW выросла в цене на 21%, у Skoda — на 12,3%, а у Volkswagen — на 10,3%. Для автомобилей Mercedes Benz, которые возглавляли рост цен на автозапчасти в предыдущие два года, увеличение составило 5,1%. Для другой популярной немецкой марки — Audi — рост был минимальным, всего 2%.

Среди китайских брендов, активно укрепляющихся на российском рынке, наибольший рост цен на ремонтные детали был отмечен у Haval (9,8%) и Exeed (7,8%). Среди корейских производителей лидером по росту цен стала Hyundai с увеличением на 9,8%. Среди японских марок Lexus подорожал на 10,2%, а Toyota — на 9,6%. Запчасти на российские модели Lada подорожали почти на 10%, что превысило прошлогодний рост, который составлял 7,6%.

Эксперты отмечают, что наименее значительные колебания цен наблюдаются у японских брендов Lexus и Toyota. У остальных марок изменения более разнонаправленные: от снижения стоимости некоторых позиций "аварийной корзины" до кратного роста других деталей.

Самыми подорожавшими деталями стали передний бампер для кроссовера Haval Jolion, стоимость которого увеличилась на 114,2%, фары на Hyundai Solaris (+109,8%), передний бампер на Skoda Karoq (+92,8%) и Volkswagen Touareg (+77,7%). В пятерку самых подорожавших деталей также вошло переднее левое крыло для Mercedes Benz C-Class, которое выросло в цене на 59,9%.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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