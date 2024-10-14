Какие марки показали самый большой рост цен на запчасти в этом году: эксперты о тенденциях

В этом году в России отмечен значительный рост цен на наиболее востребованные кузовные элементы, фары и стекла у автомобилей европейских марок, таких как BMW, Skoda и Volkswagen. Российская Lada также демонстрирует заметное повышение цен на запчасти, почти не уступая европейским конкурентам.
Согласно данным анализа выплат по КАСКО, проведенного экспертами "Росгосстраха", стоимость ремонтных деталей для таких марок, как Mazda, Chery и Changan, осталась на прежнем уровне. При анализе учитывались только оригинальные запчасти, которые наиболее часто повреждаются в ДТП и нуждаются в замене. Среди них — лобовые стекла, фары, бамперы, крылья и капоты.
С января по август этого года "аварийная корзина" для автомобилей BMW выросла в цене на 21%, у Skoda — на 12,3%, а у Volkswagen — на 10,3%. Для автомобилей Mercedes Benz, которые возглавляли рост цен на автозапчасти в предыдущие два года, увеличение составило 5,1%. Для другой популярной немецкой марки — Audi — рост был минимальным, всего 2%.
Среди китайских брендов, активно укрепляющихся на российском рынке, наибольший рост цен на ремонтные детали был отмечен у Haval (9,8%) и Exeed (7,8%). Среди корейских производителей лидером по росту цен стала Hyundai с увеличением на 9,8%. Среди японских марок Lexus подорожал на 10,2%, а Toyota — на 9,6%. Запчасти на российские модели Lada подорожали почти на 10%, что превысило прошлогодний рост, который составлял 7,6%.
Эксперты отмечают, что наименее значительные колебания цен наблюдаются у японских брендов Lexus и Toyota. У остальных марок изменения более разнонаправленные: от снижения стоимости некоторых позиций "аварийной корзины" до кратного роста других деталей.
Самыми подорожавшими деталями стали передний бампер для кроссовера Haval Jolion, стоимость которого увеличилась на 114,2%, фары на Hyundai Solaris (+109,8%), передний бампер на Skoda Karoq (+92,8%) и Volkswagen Touareg (+77,7%). В пятерку самых подорожавших деталей также вошло переднее левое крыло для Mercedes Benz C-Class, которое выросло в цене на 59,9%.
LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.