Сравнение цен: Haval H5 в Казахстане и России — где выгоднее

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На официальном сайте Haval в Казахстане опубликован прайс-лист на новый полноразмерный внедорожник Haval H5. Модель с бензиновым двигателем и полным приводом предлагается в ценовом диапазоне от 16 до 17 млн тенге (3,16-3,36 млн рублей). В России аналогичные версии стоят на 17-19% дороже, начиная от 3,7 до 4,0 млн рублей.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Комплектации в обеих странах идентичны, включая названия. Под капотом бензиновой версии — 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 200 л. с. и 380 Нм крутящего момента, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и подключаемым полным приводом. В России также доступна дизельная версия с аналогичным объемом, но меньшей мощностью — 150 л. с. и 400 Нм. Однако дизель стоит на 300 тысяч рублей дороже бензинового аналога.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.



