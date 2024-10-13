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Рейтинг ненадёжных автомобилей: что ломается чаще всего

Какие автомобили быстро выйдут из строя: лидеры антирейтинга
1:17
Авто

Был определён рейтинг самых ненадёжных и недолговечных автомобилей. В списке оказались модели, которые могут столкнуться с серьёзными поломками уже в первый год эксплуатации.

Какие автомобили быстро выйдут из строя: лидеры антирейтинга
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Лидером антирейтинга стал представитель китайского автопрома — Lifan X50. Владельцы этой машины часто сталкиваются с проблемами в электронике и дефектами механических узлов в салоне.

На втором месте оказался кроссовер Chevrolet Niva. Многие автовладельцы жалуются на быстро ухудшающийся интерьер. Сначала салон выглядит прилично, но уже через несколько месяцев после покупки начинают проявляться проблемы с его качеством.

Третью позицию занял автомобиль французского производства — Renault Duster. Основная претензия к этой модели — плохая сборка и использование дешёвых материалов, что сказывается на долговечности.

На четвёртом месте Chevrolet Cruze, который известен своими частыми поломками коробки передач и сбоями в системе охлаждения двигателя.

Замыкает пятёрку Citroen C4 второго поколения. Владелецам приходится мириться с проблемной подвеской и ненадёжной коробкой передач, что значительно снижает удовольствие от вождения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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