Новичкам на заметку: 6 советов, как правильно выбрать первый автомобиль

2:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка первого автомобиля — волнительное и ответственное событие. Чтобы не ошибиться с выбором и избежать возможных проблем в дальнейшем, важно обратить пристальное внимание на ряд важных моментов.

Фото: freepik.com by frimufilms, PDM

Определите бюджет. Перед началом поисков четко установите для себя, сколько вы готовы потратить на покупку автомобиля. Учитывайте не только стоимость самого авто, но и возможные растраты на оформление документов, страховку, первые ремонты и техническое обслуживание. Это поможет вам сразу отсеять варианты, которые вам не по карману.

Выберите подходящий тип автомобиля. Определитесь, для каких целей вам нужен автомобиль — ежедневные поездки на работу, редкие вылазки за город, перевозка крупногабаритных грузов? В зависимости от ваших потребностей выбирайте размер, тип кузова, мощность двигателя и другие характеристики. Не гонитесь за слишком большим или мощным авто, если он вам не нужен.

Проверьте историю машины. Перед покупкой тщательно проверьте историю интересующего вас автомобиля. Уточните, не числится ли он в угоне, не был ли в серьезных авариях, не имеет ли обременений. Попросите предоставить ПТС, СТС и другие документы для изучения. Это поможет избежать покупки проблемного автомобиля.

Осмотрите и протестируйте авто. Обязательно лично осмотрите понравившийся вам автомобиль, обращая внимание на состояние кузова, салона, ходовой части. Проверьте работоспособность всех систем и "прокатитесь" на нем — убедитесь, что вам комфортно за рулем и он отвечает вашим требованиям. Попросите продавца предоставить возможность диагностики в сервисе.

Учитывайте расходы на содержание. Помимо стоимости самого автомобиля, рассчитайте, какие расходы вас ожидают в дальнейшем — на топливо, страховку, налоги, ремонт и обслуживание. Эти цифры могут значительно повлиять на ваш выбор.

Не торопитесь с решением. Не спешите с покупкой — внимательно изучите несколько вариантов, сравните их и выберите тот, который вам подходит больше всего. Взвесьте все плюсы и минусы, прежде чем сделать окончательный выбор.

Покупка первого автомобиля — серьёзный шаг. Подходите к этому процессу со всей ответственностью, чтобы сделать правильный выбор. Следуя этим советам, вы гарантированно найдете машину, которая будет радовать вас долгие годы.