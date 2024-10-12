На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений

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Управление различными транспортными средствами — от мопедов до автобусов — требует разных навыков и знаний правил дорожного движения. Именно поэтому в России введена классификация водительских удостоверений по категориям, соответствующим определенным типам транспортных средств, сообщает radio1.ru.

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Что такое категории водительских прав?

Категории прав — это своего рода "допуск" к управлению тем или иным видом техники на дорогах. Наличие конкретной категории в водительском удостоверении дает право управлять транспортными средствами данной категории или подкатегории.

Как определить категорию своего автомобиля?

Чтобы понять, к какой категории относится ваше транспортное средство, нужно заглянуть в его паспорт или свидетельство о регистрации. Там указаны данные, по которым можно сопоставить машину с определенной категорией.

Например, категория "М" предназначена для мопедов и легких квадроциклов, "А" — для мотоциклов, "В" — для легковых автомобилей и т. д.

Какие категории бывают в правах?

В водительском удостоверении могут встречаться следующие категории:

М, А, В, ВЕ, B1, С, С1, СЕ, D, D1, DE, Tm, Tb.

Важно помнить, что наличие категории "В", к примеру, не дает права управлять автомобилем категории "С".

Что такое подкатегории?

Подкатегории — это дополнительные "разрешения" в правах, позволяющие управлять транспортом с ограничениями по массе, количеству пассажиров и другим параметрам. Например, "В1" дает право на трициклы и квадроциклы.

Как получить новую категорию прав?

Для получения дополнительной категории необходимо пройти обучение в автошколе и успешно сдать экзамены в ГИБДД. После этого вам выдадут новое водительское удостоверение с соответствующей категорией.

Некоторые категории, например "Е", требуют дополнительного обучения и сдачи экзамена на управление прицепом.

Помните, что вождение без нужной категории прав приравнивается к управлению автомобилем без прав вообще и влечет штрафы и другие наказания. Поэтому перед поездкой убедитесь, что у вас есть все необходимые разрешения.