Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасение для домашних растений: как распознать и победить их проблемы
Индийский свадебный бум принесёт экономике миллиарды долларов
Почему сало стоит включить в свой рацион: 5 убедительных причин
Учёные открыли невероятное многообразие дождевых червей по всему миру
Фитнес-тренер поделилась рекомендациями для снятия боли в мышцах после тренировки
Врач назвал методы профилактики варикоза
Боня призналась, что спрашивает разрешение у дочери, чтобы выставить откровенные фото
Секретный ингредиент, который превратит ваш винегрет в шедевр
От салатов до супов: 5 незаменимых видов зимней зелени для вашей кухни

На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений

2:24
Авто

Управление различными транспортными средствами — от мопедов до автобусов — требует разных навыков и знаний правил дорожного движения. Именно поэтому в России введена классификация водительских удостоверений по категориям, соответствующим определенным типам транспортных средств, сообщает radio1.ru.

На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что такое категории водительских прав?

Категории прав — это своего рода "допуск" к управлению тем или иным видом техники на дорогах. Наличие конкретной категории в водительском удостоверении дает право управлять транспортными средствами данной категории или подкатегории.

Как определить категорию своего автомобиля?

Чтобы понять, к какой категории относится ваше транспортное средство, нужно заглянуть в его паспорт или свидетельство о регистрации. Там указаны данные, по которым можно сопоставить машину с определенной категорией.

Например, категория "М" предназначена для мопедов и легких квадроциклов, "А" — для мотоциклов, "В" — для легковых автомобилей и т. д.

Какие категории бывают в правах?

В водительском удостоверении могут встречаться следующие категории:
М, А, В, ВЕ, B1, С, С1, СЕ, D, D1, DE, Tm, Tb.

Важно помнить, что наличие категории "В", к примеру, не дает права управлять автомобилем категории "С".

Что такое подкатегории?

Подкатегории — это дополнительные "разрешения" в правах, позволяющие управлять транспортом с ограничениями по массе, количеству пассажиров и другим параметрам. Например, "В1" дает право на трициклы и квадроциклы.

Как получить новую категорию прав?

Для получения дополнительной категории необходимо пройти обучение в автошколе и успешно сдать экзамены в ГИБДД. После этого вам выдадут новое водительское удостоверение с соответствующей категорией.

Некоторые категории, например "Е", требуют дополнительного обучения и сдачи экзамена на управление прицепом.

Помните, что вождение без нужной категории прав приравнивается к управлению автомобилем без прав вообще и влечет штрафы и другие наказания. Поэтому перед поездкой убедитесь, что у вас есть все необходимые разрешения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода
Садоводство, цветоводство
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода Аудио 
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Советы
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента Аудио 
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Последние материалы
Спасение для домашних растений: как распознать и победить их проблемы
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Индийский свадебный бум принесёт экономике миллиарды долларов
Почему сало стоит включить в свой рацион: 5 убедительных причин
Учёные открыли невероятное многообразие дождевых червей по всему миру
Фитнес-тренер поделилась рекомендациями для снятия боли в мышцах после тренировки
Врач назвал методы профилактики варикоза
Боня призналась, что спрашивает разрешение у дочери, чтобы выставить откровенные фото
Секретный ингредиент, который превратит ваш винегрет в шедевр
От салатов до супов: 5 незаменимых видов зимней зелени для вашей кухни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.