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Собаку нельзя перевозить вот так: 2 самых рискованных способа, которых стоит избегать

1:53
Авто

Перевозка домашних питомцев в автомобилях — довольно распространённая практика. Однако многие владельцы собак совершают серьезные ошибки, которые создают опасные ситуации как для самих животных, так и для пассажиров. Давайте рассмотрим два самых распространенных и опасных варианта неправильной перевозки собаки.

Перевозка без специального оборудования

Одна из самых распространенных ошибок — это перевозка собаки в автомобиле без использования специальных приспособлений. Многие владельцев просто сажают питомца на заднее сиденье, не пристегивая его ремнями безопасности или не фиксируя другим способом.

Это чрезвычайно опасно. При резком торможении или аварии непристегнутая собака может быть выброшена вперед, получив серьезные травмы. Кроме того, она может отвлечь водителя, что также повышает риск ДТП.

Правильным решением будет использование специальных ремней безопасности, клеток, боксов или других приспособлений для надежной фиксации питомца в салоне. Они защитят собаку в случае аварии и не позволят ей мешать управлению автомобилем.

Перевозка животных в открытом кузове

Вторая грубая ошибка владельцев — это перевозка собак в открытом кузове пикапа или грузового автомобиля. Это незаконно и крайне опасно для жизни питомца.

В открытом кузове собака подвергается серьезной опасности. Она может выпасть, получив тяжелые травмы, или пострадать от ударов летящих предметов. Кроме того, животное может просто замерзнуть или получить солнечный удар в жару.

Перевозить собак следует только в закрытом, безопасном салоне автомобиля. Использование открытого грузового отсека категорически недопустимо.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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