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Как экономить на моторном масле и фильтрах без ущерба для автомобиля

1:21
Авто

За последние два года российские автомобилисты столкнулись с существенным ростом цен на обслуживание своих машин. Например, моторное масло подорожало на 50-100%, а стоимость фильтров от некоторых производителей выросла в 3-4 раза. Однако, как отмечает портал NJCar.ru, даже в таких условиях есть возможности сэкономить, не теряя в качестве обслуживания.

Как экономить на моторном масле и фильтрах без ущерба для автомобиля
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Одним из способов экономии является использование технических жидкостей отечественного производства. Продукция российских компаний, таких как "Лукойл", соответствует требованиям крупных автопроизводителей, таких как Volkswagen, Skoda, Porsche, BMW, Kia, Toyota и Hyundai. Конечно, наличие допуска не всегда означает, что смазка универсальна для всех двигателей, но она может стать достойной альтернативой импортным продуктам.

Кроме того, российские охлаждающие жидкости давно зарекомендовали себя на рынке. Многие автомобилисты уже успешно заменяют импортные антифризы отечественными аналогами. То же касается и тормозных жидкостей: российские компании предлагают качественные решения, которые подходят для автомобилей множества иностранных брендов.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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