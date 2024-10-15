5 ошибок при оклейке автомобиля пленкой, которые могут привести к ржавчине

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В последние годы защита таких компонентов автомобиля, как передний бампер, фары, крылья, лобовое стекло и капот, стала настоящим трендом среди автомобилистов. Это решение кажется разумным, ведь каждый хочет продлить жизнь своему транспортному средству.

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Однако, как отметил представитель ГАИ в интервью порталу NJCar.ru, есть ограничения и риски, которые необходимо учитывать при использовании защитной пленки.

Главной причиной её популярности стали мелкие повреждения, такие как царапины от камней, летящих с дороги, и легкие удары на парковках. Пленка помогает создать барьер и защитить кузов, стекла и оптику автомобиля. Тем не менее, важно помнить, что не все поверхности могут быть защищены таким образом. Согласно законодательству, наклеивать пленку на оптику и лобовое стекло запрещено, что влечет за собой штраф в 500 рублей, согласно ч.3 ст.12.5 КоАП РФ.

Кроме того, неправильное нанесение пленки может привести к серьезным проблемам. Например, если кузов уже имеет мелкие повреждения, такие как царапины или сколы, под пленкой они могут превратиться в очаги коррозии. На пластиковых деталях пленка может вздуваться пузырями, а на металлических частях без должной обработки возможно образование ржавчины.

Поэтому нанесение пленки на старые автомобили требует особой подготовки, включая тщательную мойку и химическую обработку поверхностей.

Многие недобросовестные компании упрощают процесс нанесения пленки, пропуская важные этапы подготовки. Это может привести к повреждениям кузова, что противоречит основной цели защиты. Поэтому автовладельцам следует тщательно подходить к выбору специалистов, изучать отзывы и не доверять сомнительным обещаниям.