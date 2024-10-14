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ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов

1:28
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Важной задачей сотрудников ДПС является выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал инспектор ГАИ порталу NJCar.ru, во время рейдов "нетрезвый водитель" полицейские часто останавливают пенсионеров и новичков. Это связано с разработанным алгоритмом, который помогает выявлять водителей, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков.

ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В инструкции для сотрудников ДПС указаны признаки, на которые стоит обращать внимание, такие как медленное движение, резкое торможение и неуверенные маневры.

Пожилые водители и новички зачастую передвигаются медленнее и реагируют менее оперативно на дорожные ситуации, что делает их более заметными для сотрудников ДПС. Например, если автомобиль останавливается слишком далеко или близко от стоп-линии на перекрёстке, это может вызвать подозрения и стать поводом для проверки.

Также инспекторы обращают внимание на резкие торможения перед светофорами или другими объектами без видимой причины, что часто наблюдается у водителей с малым опытом или преклонного возраста.

Таким образом, даже чрезмерная осторожность на дороге может стать причиной для остановки, особенно во время рейдов. Независимо от опыта вождения, частые проверки возможны, если ваш стиль вождения вызывает подозрения.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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