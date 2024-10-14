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7 причин, почему неожиданно стали плавать обороты двигателя

2:06
Авто

Иногда, прямо во время поездки, двигатель может начать вести себя странно: обороты резко меняются, а в критические моменты мотор и вовсе глохнет. Портал NJCar.ru назвал 7 наиболее частых причин, по которым это может происходить. Множество водителей сталкивались с ситуацией, когда стрелка тахометра хаотично скачет, и это вызывает беспокойство.

7 причин, почему неожиданно стали плавать обороты двигателя
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Несмотря на то, что современные двигатели требуют сложной диагностики, есть ряд проблем, которые можно устранить самостоятельно, без помощи автосервиса.

Первый шаг — выяснить причину нестабильных оборотов. В норме, на холостом ходу тахометр должен показывать около 800-1000 оборотов в минуту. Если мотор сбоит, обороты могут хаотично колебаться в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Заправка некачественным топливом — одна из главных причин. Низкосортное топливо засоряет форсунки, вызывает нагар на свечах зажигания. Замена свечей и переход на качественное топливо могут устранить проблему. Неисправности в системе подачи топлива — ещё одна распространённая причина. Загрязнённый топливный фильтр или проблемы с топливным насосом могут вызвать сбои. Замена фильтра часто решает проблему.

Неисправности в системе зажигания — виновники колебаний оборотов. В этом случае проблема кроется в изношенных высоковольтных проводах и катушках. Их замена — решение проблемы.

Неисправность клапана EGR — ещё одна возможная причина. Засорённый сажей клапан может вызывать нестабильную работу двигателя. Очистка или замена клапана решают проблему.

Также нестабильные обороты могут указывать на неисправности электронного блока управления двигателем, датчика положения дроссельной заслонки или регулятора холостого хода. Для устранения таких проблем потребуется помощь специалистов.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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