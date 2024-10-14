ГАИ стала массово лишать водителей прав за обгон по трамвайным путям

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Обгоны по трамвайным путям продолжают вызывать вопросы у водителей, несмотря на четкие предписания правил дорожного движения. Инспектор ГАИ разъяснил, когда маневр на рельсах безопасен и законен, а когда может повлечь серьёзные последствия, включая лишение водительских прав. Согласно ПДД, обгон на рельсах запрещён в случаях, если пути находятся выше или ниже проезжей части или отделены сплошной линией.

Фото: web.archive.org by trolleyfan, CC BY-SA 3.0

Также нельзя двигаться по путям с правой стороны или встречного направления. За нарушение предусмотрены штрафы до 5 000 рублей, а также лишение прав на срок до шести месяцев.

При этом существует ряд ситуаций, когда движение по трамвайным путям разрешено, если это не препятствует трамваям. Например, автомобили могут двигаться прямо, поворачивать налево или разворачиваться по рельсам, если это не противоречит знакам. Однако обгон на рельсах встречного направления строго запрещен и наказывается по аналогии с обгоном по встречке.

Таким образом, главное правило — внимательное соблюдение разметки и знаков. Только в этом случае можно избежать проблем и штрафов.

Уточнения

Трамва́й (от англ. tram — вагон, вагонетка и way — путь) — вид рельсового транспорта (уличного и внеуличного), обычно являющийся общественным городским электротранспортом, но есть исключения.

