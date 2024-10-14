Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эштон Кутчер и Мила Кунис хотят покинуть США из-за скандала с P.Diddy
В Подмосковье задержали мужчину, который убил свою мать
Николь Кидман толкнула Сальму Хайек на показе мод: не трогай меня
Астроном Вибе усомнился, что на Земле поймали сигнал от разумной инопланетной цивилизации
В Брянской области сбили девять дронов
Осенние оттенки 2024: теплые тренды для стильного окрашивания
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Обсуждение: смогут ли священники навещать пациентов в больницах?
Врач рассказала, как улучшить самочувствие при гастрите

ГАИ стала массово лишать водителей прав за обгон по трамвайным путям

1:14
Авто

Обгоны по трамвайным путям продолжают вызывать вопросы у водителей, несмотря на четкие предписания правил дорожного движения. Инспектор ГАИ разъяснил, когда маневр на рельсах безопасен и законен, а когда может повлечь серьёзные последствия, включая лишение водительских прав. Согласно ПДД, обгон на рельсах запрещён в случаях, если пути находятся выше или ниже проезжей части или отделены сплошной линией.

ГАИ стала массово лишать водителей прав за обгон по трамвайным путям
Фото: web.archive.org by trolleyfan, CC BY-SA 3.0

Также нельзя двигаться по путям с правой стороны или встречного направления. За нарушение предусмотрены штрафы до 5 000 рублей, а также лишение прав на срок до шести месяцев.

При этом существует ряд ситуаций, когда движение по трамвайным путям разрешено, если это не препятствует трамваям. Например, автомобили могут двигаться прямо, поворачивать налево или разворачиваться по рельсам, если это не противоречит знакам. Однако обгон на рельсах встречного направления строго запрещен и наказывается по аналогии с обгоном по встречке.

Таким образом, главное правило — внимательное соблюдение разметки и знаков. Только в этом случае можно избежать проблем и штрафов.

Уточнения

Трамва́й (от англ. tram — вагон, вагонетка и way — путь) — вид рельсового транспорта (уличного и внеуличного), обычно являющийся общественным городским электротранспортом, но есть исключения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Последние материалы
Николь Кидман толкнула Сальму Хайек на показе мод: не трогай меня
Астроном Вибе усомнился, что на Земле поймали сигнал от разумной инопланетной цивилизации
В Брянской области сбили девять дронов
Осенние оттенки 2024: теплые тренды для стильного окрашивания
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Обсуждение: смогут ли священники навещать пациентов в больницах?
ГАИ стала массово лишать водителей прав за обгон по трамвайным путям
Врач рассказала, как улучшить самочувствие при гастрите
Польза от занятий аэробикой: путь к здоровому телу и бодрому духу
Простые шаги для обильного цветения гортензии: как заставить её цвести круглый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.