Не станет массовым: россияне назвали минусы покупки автомобилей на маркетплейсах

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка автомобилей на маркетплейсах не станет массовым явлением в России в ближайшее время, рассказали RG.RU в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.

Фото: freepik.com by halayalex, PDM

В пресс-службе дилера отметили, что российские автомобилисты не спешат пользоваться новым способом покупки авто по ряду причин:

невозможность оформить кредит или сдать старую машину по программе трейд-ин (74%);

желание лично осмотреть транспортное средство и провести тест-драв перед покупкой (31%);

отсутствие индивидуального подхода и сервиса (23%).

"Онлайн-формат пока не создал того уровня доверия, который мог бы соперничать с традиционной схемой покупки в дилерских центрах, поэтому покупка автомобилей на маркетплейсах в ближайшее время не станет массовым явлением в России из-за ряда объективных рисков и сложностей", — пояснили в ГК АвтоСпецЦентр.

RG.RU перечислил ещё два крупных неудобства, которые влечёт покупка автомобиля на маркетплейсах. В-первых, ассортимент ограничен стандартными моделями с ограниченным выбором комплектаций и функционала, что не устроит клиентов с индивидуальными запросами.

Во-вторых, автомобиль могут повредить при доставке, особенно если она производится издалека. В этом случае покупатель не сможет предъявить претензии маркетплейсу, а должен будет обращаться к производителю, а в случае возврата авто ещё и оплачивать обратную транспортировку.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

