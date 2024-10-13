Как противотуманные фары помогают при сложных погодных условиях

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Для безопасного вождения в тумане важно соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию, не стесняться менять полосу при необходимости и использовать противотуманные фары. Об этом Общественной службе новостей рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

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Балабас отметил, что туман и плохая видимость не должны быть поводом отказываться от вождения. По его мнению, советы метеорологических и дорожных служб о том, что в таких условиях лучше не ездить, не способствуют развитию навыков водителей. Автоэксперт считает, что опыт вождения в сложных погодных условиях поможет избежать беспомощности в экстренных ситуациях, за исключением случаев серьёзных стихийных бедствий.

Основные правила безопасности при вождении в тумане просты: соблюдение безопасной дистанции и скорости. Балабас советует избегать следования за автомобилями с неисправными фарами и при необходимости менять полосу движения для повышения безопасности.

Эксперт также рекомендует ориентироваться на стоп-сигналы автомобиля впереди, так как это может дать водителю дополнительные секунды для торможения и снизить риск аварий.

Балабас подчеркнул важность использования противотуманных фар, особенно задних, которые полезны не только в тумане, но и в снегопад. Эти фары улучшают видимость автомобиля для других участников движения и помогают поддерживать безопасную дистанцию. Он советует включать противотуманные фары при любых сложных погодных условиях.

Уточнения

Тума́н — атмосферное явление — скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частицами воды (при температуре воздуха выше −10 °C — капли воды, от −10 до −15 °C — смесь капель воды и кристаллов льда, при температуре ниже −15 °C — кристаллы льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей).



