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Введение чётких критериев опасного вождения обсудили в Госдуме

1:01
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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что чёткие и акцентированные формулировки в Правилах дорожного движения (ПДД) могут способствовать повышению безопасности на дорогах. Об этом сообщает ТАСС.

Введение чётких критериев опасного вождения обсудили в Госдуме
Фото: flickr.com by Sergey Norin, CC BY 2.0

Нилов направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой разработать и закрепить в ПДД чёткие критерии опасного вождения. По его словам, это позволит не только улучшить безопасность дорожного движения, но и быстрее выявлять и пресекать случаи агрессивного поведения на дороге. Подобное письмо было также отправлено министру транспорта РФ Роману Старовойту.

Напомним, что ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение. В случае повторного нарушения водителям может грозить лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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