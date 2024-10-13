Введение чётких критериев опасного вождения обсудили в Госдуме

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что чёткие и акцентированные формулировки в Правилах дорожного движения (ПДД) могут способствовать повышению безопасности на дорогах. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Sergey Norin, CC BY 2.0

Нилов направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой разработать и закрепить в ПДД чёткие критерии опасного вождения. По его словам, это позволит не только улучшить безопасность дорожного движения, но и быстрее выявлять и пресекать случаи агрессивного поведения на дороге. Подобное письмо было также отправлено министру транспорта РФ Роману Старовойту.

Напомним, что ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение. В случае повторного нарушения водителям может грозить лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.

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