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Доступные авто по параллельному импорту: модели до 2,5 млн рублей

2:22
Авто

Автоэксперты проанализировали ассортимент новых автомобилей в столичных шоурумах и выделило наиболее доступные модели, привезённые по схеме параллельного импорта.

Доступные авто по параллельному импорту: модели до 2,5 млн рублей
Фото: openverse by User3204, CC BY-SA 4.0

Так же отметили, что из крупных автосалонов практически исчезли условно доступные автомобили. В настоящее время недорогими можно считать машины, стоимость которых составляет около 2,5 млн рублей.

Одним из самых доступных кроссоверов, привезённых по параллельному импорту, является Hyundai Bayon. Базовая комплектация Prime с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и автоматической коробкой передач стоит 2,2 млн рублей.

Чуть дороже стоит китайский кроссовер Soueast DX8S, который предлагается за 2 225 000 рублей. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с. и 230 Нм крутящего момента, работающим в паре с 6-ступенчатым роботом.

Самым доступным автомобилем корейского бренда Kia на данный момент является хетчбэк Picanto. В одном из московских дилерских центров машину 2023 года выпуска продают за 2,3 млн рублей. Под капотом установлен 1,0-литровый двигатель мощностью 67 л.с.

В ТОП доступных моделей также вошла Volkswagen Bora из Китая. В Москве можно найти два экземпляра 2022 года выпуска в комплектации Smooth, оснащённых 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с. и автоматической коробкой передач. Стоимость седана — 2,45 млн рублей.

Более доступным вариантом является седан Chevrolet Onix с передним приводом, который можно приобрести в регионах России. Например, в Воронеже модель с 1,2-литровым турбодвигателем (132 л.с.) и автоматической коробкой передач продаётся за 2,1 млн рублей.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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