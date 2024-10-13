Почему россияне не готовы к покупке автомобилей на маркетплейсах

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В последние годы маркетплейсы стали универсальными платформами для продажи автомобилей, однако россияне пока не торопятся использовать их для покупки машин.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Как сообщили в ГК "АвтоСпецЦентр" "Российской газете", опрос среди клиентов дилера, проведённый в сентябре 2024 года, показал, что только 12% респондентов готовы приобрести автомобиль онлайн, а 21% рассматривают такую возможность при условии более выгодной цены. В то время как 67% опрошенных предпочитают оставаться с услугами дилерских центров в ближайшем будущем.

Покупка автомобилей на маркетплейсах, несмотря на свою схожесть с приобретением одежды или косметики, имеет свои особенности. Главным недостатком для 31% респондентов является невозможность осмотреть автомобиль "вживую" и пройти тест-драйв, что в дилерских центрах является стандартной практикой. Это позволяет покупателям убедиться, что выбранная модель соответствует их ожиданиям. За последний год около 10% клиентов пришли в салон за одной моделью, но в итоге выбрали другую. При онлайн-покупке клиент полагается только на фотографии и описание.

Кроме того, 35% опрошенных отмечают, что при выборе автомобиля они нуждаются в консультации специалиста, особенно по выбору комплектации. Более 50% покупателей рассчитывают на помощь профессионалов при выборе автомобиля, что на маркетплейсах пока не представлено.

Ещё одним фактором, сдерживающим онлайн-покупки автомобилей, является необходимость полной предоплаты. В 2023 году около 50% сделок по продаже новых автомобилей в России проходило с использованием автокредитов, а около 45% покупателей использовали схему трейд-ин. Отсутствие таких возможностей на маркетплейсах заставляет 74% потенциальных покупателей отказаться от онлайн-покупки.

Ассортимент автомобилей на маркетплейсах продолжает расти, но многие предложения ограничены стандартными комплектациями, что не устраивает 23% опрошенных, которые предпочитают выбирать цвет, материалы отделки и дополнительные опции.

Доставка автомобилей через маркетплейсы осуществляется не во все регионы России, и с увеличением расстояния возрастает риск повреждения машины при транспортировке, что также беспокоит 3% респондентов.

Основное преимущество покупки автомобилей на маркетплейсах — это удобство и экономия времени, однако большинство россиян пока не готовы к таким покупкам. Основные причины отказа: отсутствие автокредитования и трейд-ин (74%), невозможность осмотра и тест-драйва (31%), а также недостаток индивидуального подхода (23%). Онлайн-формат пока не создаёт достаточного уровня доверия для конкуренции с традиционными дилерскими центрами.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



