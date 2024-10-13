Спрос на новые авто: как рынок отреагировал на повышение утилизационного сбора

Основным драйвером спроса на российском авторынке в сентябре стал утилизационный сбор, ставки которого были повышены с 1 октября. Ключевая ставка больше не является фактором, сдерживающим спрос. Такое мнение выразил генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.
По прогнозам Терлюкевича, в 2024 году в России будет продано около 1,6 миллиона автомобилей, и главным фактором спроса продолжит оставаться утилизационный сбор, который снова увеличится с января следующего года.
Генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский добавил, что в октябре продажи новых автомобилей будут происходить в основном из "старых" запасов, и объём продаж составит около 150 тысяч единиц. В ноябре продажи останутся на уровне сентября и октября, но ситуация с декабрём пока неопределённая.
Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей ГК "РОЛЬФ", отметил, что ожидаемое сокращение продаж в октябре может достичь 10% по сравнению с сентябрём. Тем не менее, рынок рассчитывает на осенний сезон, который традиционно сопровождается увеличением продаж новых автомобилей.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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