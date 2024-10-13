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Как отказаться от дополнительных платных услуг при покупке автомобиля

1:51
Авто

При покупке нового автомобиля в автосалоне часто предлагают дополнительные платные опции, вне зависимости от того, покупаете ли вы машину за наличные или в кредит. Многие клиенты сталкиваются с трудностями при отказе от таких услуг, но, как пояснил автоюрист, существует законный способ вернуть деньги за ненужные опции.

Как отказаться от дополнительных платных услуг при покупке автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

В России, согласно законодательству, дилеры не имеют права навязывать покупателям дополнительные услуги или оборудование, а также отказывать в продаже автомобиля при отказе от них. Если такое происходит, продавец может быть привлечён к ответственности. Покупатель имеет право на компенсацию за расходы, понесённые из-за навязанных услуг.

Однако избежать полностью затрат времени и усилий не получится. Тем не менее, вернуть деньги за навязанные услуги можно, обратившись к дилеру или, в случае отказа, в суд. Дилеры часто зарабатывают на продаже дополнительного оборудования, которое не предусмотрено производителем, поэтому стремятся предложить его покупателю.

Стоит отметить, что некоторые дополнительные услуги могут быть полезны, такие как комплект зимних шин или антикоррозийная обработка, и на них экономить не стоит. Но когда предлагают ненужные опции, покупатель имеет полное право отказаться. Это касается и сделок через автокредитование. Покупатель может либо отказаться от лишних опций, либо согласиться на них и потом защищать свои права.

В случае навязанных услуг следует быть готовым подать жалобу в прокуратуру или Роспотребнадзор для проведения проверки автосалона. Если автосалон откажет в возврате денег, необходимо подать иск в суд, предоставив доказательства, такие как письменный отказ.

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение»)
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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