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В России резко подорожали запчасти для автомобилей: какие марки станет дорого ремонтировать

3:34
Авто

С начала 2024 года стоимость запчастей для автомобилей выросла на 78%. Сильнее всего подрожали автомобили концерна VAG, например, Volkswagen, Audi и Skoda — их цены выросли почти в два раза. За два года комплектующие некоторых брендов подскочили в стоимости на 264%. Об этом представители страховых компаний рассказали Известиям.

В России резко подорожали запчасти для автомобилей: какие марки станет дорого ремонтировать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие запчасти подорожали, и почему

Как пояснили в союзе автостраховщиков, главной причиной роста цен является усложнение схем доставки запчастей в условиях обхода санкций. Страховые компании стараются просчитать рост стоимости и включить их в конечную цену полисов каско. Это связано с тем, что каналы и схемы поставки запасных частей в Россию постоянно меняются, что приводит к увеличению расходов поставщиков и продавцов запчастей.

Стоимость запчастей для автомобилей различных марок также выросла. Например, Skoda показала рост цен на 78,9%, Volkswagen — на 114,5%, Audi — на 102%, BMW — на 86,5%, Mercedes-Benz — на 84%. Однако некоторые марки, такие как Kia, "Лада", Hyundai, Haval и Renault, показали более скромный рост цен — 37%, 38,5%, 42%, 45% и 46% соответственно.

Динамика цен на запчасти также различается по регионам. Американские марки показали рост цен на 122%, корейские — на 55%, китайские — на 60%, а европейские — на 100%.

Что влияет на стоимость полиса

Рост стоимости запасных частей не влияет пропорционально на тариф каско, поскольку в покрытие полного полиса по нему кроме ущерба входит также риск угона машины. Доля ущерба в этом тарифе составляет около 80%. А доля расходов на запасные части в риске ущерба сегодня тоже почти 80%, остальное — стоимость работ.

При выборе автомобиля будущий владелец должен учитывать не только характеристики машины, но также сопутствующие расходы, такие как стоимость запчастей для ремонта, цена страховки и транспортный налог. Страховые компании базово оценивают марку автомобиля, его возраст, общие статистические сведения, в том числе мощность и аварийный коэффициент. Затем оценивается его привлекательность на криминальном уровне, то есть насколько часто эти автомобили угоняются или разбираются.

В конечной стоимости полиса также учитываются личные характеристики страхователя, такие как возраст, стаж, аварийная история и коэффициент. Список факторов, влияющих на стоимость полиса, очень велик, но основными остаются марка, возраст автомобиля, возраст водителя, его стаж и аварийный коэффициент, угоняемость автомобиля и стоимость обслуживания.

Автомобилистам рекомендуется учитывать стоимость запчастей при выборе автомобиля, просматривать условия страхового полиса и обращать внимание на стоимость обслуживания автомобиля. Это поможет избежать непредвиденных расходов и выбрать наиболее подходящий автомобиль для своих потребностей.

Уточнения

Запасная часть (сокр запчасть) — изделие, деталь, являющееся составной частью более крупного (составного) изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью ремонта (поддержания или восстановления исправного или работоспособного состояния изделия).

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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