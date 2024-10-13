Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто

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На форуме автобизнеса "CarX-2024" эксперты агентства "Автостат" представили результаты опроса, проведённого совместно с DRIVE2. RU в сентябре. Более 1000 автовладельцев приняли участие в исследовании, одной из тем которого было выяснение причин, по которым россияне выбирают китайские автомобили.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Существует мнение, что основная причина покупки китайских авто — отсутствие альтернатив на рынке. Однако результаты опроса показали, что это лишь третий по значимости фактор, набравший 50,6% голосов (респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответа).

На первом месте оказалась причина, связанная с хорошим оснащением китайских автомобилей — на это указали 65,3% опрошенных. Вторым важным фактором стал привлекательный дизайн, который отметили 54,5% респондентов.

Другие причины не набрали более половины голосов, но среди них выделяются такие как оптимальное соотношение цены и качества (48,3%), превосходство над российскими машинами (47,7%), а также доступная цена по сравнению с конкурентами (44,3%).

Примерно треть опрошенных (33,5%) выбрали китайский автомобиль из интереса — им хотелось просто попробовать продукцию китайских брендов. Несколько меньше оказалось тех, кто отметил высокое качество китайских авто (30,7%). Примечательно, что 88,7% опрошенных заявили, что их ожидания от китайских машин оправдались.

Уточнения

Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее сформулированный вопрос.



