Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем опасна глубокая перекопка почвы осенью
Удары по Одесскому порту уничтожили склады, наёмников из НАТО и украинских проституток
Александра Збруева, госпитализированного с поражением головного мозга, выписывают из больницы
Сверхмассивная черная дыра разрушает звезду: новое открытие в астрономии
Молекула LaKe: как она имитирует физическую активность
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Блогер рассказал о массовых кражах телефонов на курортах.
Из ТЦК утекли нормативы людоловов, суммы взяток и потери ВСУ
Как обработать смородину от вредителей и болезней

Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто

1:51
Авто

На форуме автобизнеса "CarX-2024" эксперты агентства "Автостат" представили результаты опроса, проведённого совместно с DRIVE2. RU в сентябре. Более 1000 автовладельцев приняли участие в исследовании, одной из тем которого было выяснение причин, по которым россияне выбирают китайские автомобили.

Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Существует мнение, что основная причина покупки китайских авто — отсутствие альтернатив на рынке. Однако результаты опроса показали, что это лишь третий по значимости фактор, набравший 50,6% голосов (респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответа).

На первом месте оказалась причина, связанная с хорошим оснащением китайских автомобилей — на это указали 65,3% опрошенных. Вторым важным фактором стал привлекательный дизайн, который отметили 54,5% респондентов.

Другие причины не набрали более половины голосов, но среди них выделяются такие как оптимальное соотношение цены и качества (48,3%), превосходство над российскими машинами (47,7%), а также доступная цена по сравнению с конкурентами (44,3%).

Примерно треть опрошенных (33,5%) выбрали китайский автомобиль из интереса — им хотелось просто попробовать продукцию китайских брендов. Несколько меньше оказалось тех, кто отметил высокое качество китайских авто (30,7%). Примечательно, что 88,7% опрошенных заявили, что их ожидания от китайских машин оправдались.

Уточнения

Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее сформулированный вопрос.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Авто
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Выбираем мотоблок для дачи: на что обратить внимание при покупке
Советы
Выбираем мотоблок для дачи: на что обратить внимание при покупке Аудио 
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Последние материалы
Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто
Чем опасна глубокая перекопка почвы осенью
Удары по Одесскому порту уничтожили склады, наёмников из НАТО и украинских проституток
Александра Збруева, госпитализированного с поражением головного мозга, выписывают из больницы
Сверхмассивная черная дыра разрушает звезду: новое открытие в астрономии
Молекула LaKe: как она имитирует физическую активность
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Блогер рассказал о массовых кражах телефонов на курортах.
Из ТЦК утекли нормативы людоловов, суммы взяток и потери ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.