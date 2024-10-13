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Lada Granta получает яркие новые оттенки: красный и синий в палитре

0:43
Авто

Группа Avtograd news в ВКонтакте сообщила, что бестселлер российского авторынка Lada Granta получит расширение цветовой палитры.

Lada Granta получает яркие новые оттенки: красный и синий в палитре
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

По информации паблика, в конце октября — начале ноября 2024 года для Lada Granta будет добавлен новый цвет — красная эмаль. Уже выпущена пробная партия из 50 автомобилей в ярко-синем оттенке "Капитан".

Инсайдеры сообщают, что процесс расширения цветовой палитры будет продолжаться, и постепенно будут добавляться новые эмали для окраски серийных автомобилей Lada. Обычно после Lada Granta новые цвета получают и другие модели АвтоВАЗа.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. Первоначально семейство состояло из упрощённого, удешевлённого, отделённого от семейства «Калина» кузова типа седан и созданного на его основе кузова лифтбек, а с 2018 года — также включает в себя все остальные типы кузовов семейства «Калина». Выпуск начался 16 мая 2011 года, продажи — в конце декабря 2011 года.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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