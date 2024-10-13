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Как россияне выбирают автомобили: цена, внешний вид или инновации

2:22
Авто

На форуме автобизнеса "CarX — 2024", организованном агентством "Автостат", особое внимание было уделено анализу потребительских предпочтений. В ходе мероприятия были представлены результаты опросов, проведенных агентством совместно с проектом DRIVE2. RU, а также данные компании Ipsos, которыми поделилась, директор департамента регулярных и синдикативных исследований Мария Лучина.

Как россияне выбирают автомобили: цена, внешний вид или инновации
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Мария Лучина сообщила, что на сегодняшний день 39% россиян старше 18 лет владеют автомобилем (личным или служебным). Из них 78% получают удовольствие от вождения, а 45% воспринимают автомобиль как второй дом.

Отмечена тенденция роста интереса к азиатским автопроизводителям среди женщин, молодежи и людей с высоким и средним уровнем дохода. Однако среди 39% россиян с доходом ниже среднего по-прежнему сохраняется стереотип о том, что товары из Китая — это дешевые изделия. В то же время 18% респондентов уже связывают азиатские товары с качеством и надежностью.

Азиатские бренды привлекают россиян своей инновационностью, тогда как западные марки лидируют по большинству показателей, кроме цены. Российские автомобили выбирают в основном из-за доступной стоимости. При этом всё больше покупателей отдают предпочтение машинам за их внешний вид: в 2021 году этот показатель составлял 28%, а в 2024 году вырос до 32%.

Говоря о медиа-предпочтениях водителей, Мария Лучина отметила, что 73% автолюбителей смотрят телевизор хотя бы раз в неделю, 64% слушают радио, а 31% читают прессу. Одним из популярных изданий для водителей остаётся журнал "За рулём".

Кроме того, 96% водителей активно пользуются интернетом, проводя там около четырёх часов в день. Чаще всего они используют поисковые системы, электронную почту и социальные сети. Автомобильные сайты посещают 34% водителей, среди которых преимущественно молодые мужчины.

Уточнения

Форум (общение) — место (площадка) для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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