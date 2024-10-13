Аренда автомобиля с правом выкупа: новый сервис в Москве и Петербурге

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Жители Москвы и Санкт-Петербурга теперь могут выкупать автомобили у "Яндекс Драйва" после долгосрочной аренды, сообщает пресс-служба сервиса.

Фото: Wikipedia by Mos.ru, CC BY 4.0

В рамках этого предложения обслуживание, страховка и ремонт машины на время аренды полностью покрываются сервисом. Срок выкупа для каждого автомобиля фиксирован и составляет от 12 месяцев до 4 лет с момента начала аренды. На момент выкупа необходимо будет внести остаток суммы, после чего автомобиль перейдёт в собственность. Первоначальный взнос при этом не требуется — оплата производится ежемесячно равными платежами.

По данным сервиса, если новый автомобиль стоит 2,4 миллиона рублей, ежемесячный платёж за аренду составит 52 тысячи рублей. Для выкупа через 3,5 года необходимо будет доплатить 1 миллион рублей.

На данный момент в Москве и Санкт-Петербурге доступны для выкупа 650 автомобилей. Все машины ранее принадлежали лизинговому центру и "Яндекс Драйву", не имели фирменной оклейки и были арендованы на длительный срок. Максимальный пробег автомобилей — 30 тысяч километров.

Принять решение о выкупе можно не сразу, а после нескольких месяцев аренды, что позволяет пользователям оценить все плюсы и минусы выбранной машины.

Арендовать автомобиль под выкуп может любой пользователь сервиса, достигший 21 года и имеющий стаж вождения не менее двух лет.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



