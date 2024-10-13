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Какие кроссоверы можно купить на вторичном рынке до 1,5 млн рублей

2:10
Авто

Вторичный авторынок России уже седьмой месяц подряд демонстрирует снижение цен на автомобили. В настоящее время средняя стоимость машины с пробегом не превышает 1,5 миллиона рублей. Эксперты составили ТОП-7 кроссоверов, которые доступны в этом ценовом диапазоне.

Какие кроссоверы можно купить на вторичном рынке до 1,5 млн рублей
Фото: Wikipedia by M 93, CC BY-SA 3.0

Среди предложений, которые стоит рассмотреть, эксперты выделили Nissan Qashqai 2014 года выпуска за 1 480 000 рублей. Этот переднеприводный автомобиль оснащен бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра и мощностью 144 лошадиные силы. В его комплектации присутствуют все необходимые функции для комфортной езды, такие как круиз-контроль, задний парктроник, датчики света и дождя.

На вторичном рынке также представлен китайский Chery Tiggo 4 2020 года выпуска по цене 1 500 000 рублей. Автомобиль оснащён мотором объёмом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил, а также автоматической коробкой передач и различными системами помощи водителю.

Hyundai Creta 2017 года выпуска доступен за 1 500 000 рублей. В кроссовере установлен двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил, и автоматическая коробка передач. В комплектацию входят обогрев рулевого колеса, климат- и круиз-контроль, а также различные датчики.

Также в ТОП-7 вошли следующие модели:

  • Haval H6 2019 года за 1 480 000 рублей,
  • Kia Soul 2017 года за 1 484 000 рублей,
  • Nissan X-Trail 2015 года выпуска за 1 485 000 рублей,
  • Renault Duster 2019 года за 1 499 000 рублей.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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