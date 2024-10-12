Эксперт объяснил, почему аренда автомобиля становится выгоднее кредита

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Автомобиль стоимостью 4 миллиона рублей можно как приобрести в кредит, так и арендовать. В обоих случаях ежемесячные платежи составляют примерно 60-70 тысяч рублей. Однако в текущих условиях аренда становится более выгодным вариантом, заявил сооснователь и гендиректор Rentag Алексей Буждиганчук.

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Буждиганчук отметил, что при покупке автомобиля в кредит требуется первоначальный взнос, тогда как при аренде он не нужен. Кроме того, владение автомобилем влечет за собой дополнительные расходы: регистрация транспортного средства, страховые полисы и техническое обслуживание. При аренде эти затраты уже включены в ежемесячные платежи.

Эксперт также подчеркнул, что аренда позволяет легко сменить автомобиль или отказаться от него, если изменились жизненные обстоятельства, например, длительная командировка. В случае владения авто, при необходимости смены модели или отказа от автомобиля, его придется продать, что требует дополнительных усилий и времени.

По словам Буждиганчука, рынок аренды автомобилей растет и будет продолжать увеличиваться, так как этот вариант становится все более привлекательным с экономической точки зрения.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.



