Что делать, если штраф от ГИБДД выписан необоснованно

Практически каждый водитель хотя бы раз сталкивался с постановлением о наложении штрафа от ГИБДД. Однако иногда такие штрафы могут быть выписаны ошибочно или без достаточных оснований. Юрист Антон Палюлин рассказал, как можно оспорить такие решения.
По словам юриста, владелец автомобиля может сам оспорить штраф или поручить это своему представителю, если у того есть нотариально заверенная доверенность.
Важно помнить, что срок подачи жалобы составляет 10 дней с момента получения постановления.
Первым шагом в обжаловании является обращение в подразделение ГИБДД, которое вынесло постановление. Это правило касается и штрафов, выписанных с помощью камер видеонаблюдения.
Если обжаловать штраф через ГИБДД не удалось или постановление было вынесено в судебном порядке, следующим шагом является обращение в суд. В этом случае можно подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Если постановление вынесло ГИБДД, жалоба подаётся в местный суд по месту рассмотрения дела.
Юрист также отметил, что с развитием интернет-технологий процесс обжалования штрафов стал проще и доступнее. Сегодня можно воспользоваться онлайн-сервисами, такими как "Автокод", "Госуслуги" и ГАС "Правосудие", чтобы подать жалобу.
Юри́ст (нем. Jurist, англ. Jurist; от лат. ius «право») — специалист по правоведению, юридическим наукам, практический деятель в области права.
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