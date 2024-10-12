Что делать, если штраф от ГИБДД выписан необоснованно

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Практически каждый водитель хотя бы раз сталкивался с постановлением о наложении штрафа от ГИБДД. Однако иногда такие штрафы могут быть выписаны ошибочно или без достаточных оснований. Юрист Антон Палюлин рассказал, как можно оспорить такие решения.

Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

По словам юриста, владелец автомобиля может сам оспорить штраф или поручить это своему представителю, если у того есть нотариально заверенная доверенность.

Важно помнить, что срок подачи жалобы составляет 10 дней с момента получения постановления.

Первым шагом в обжаловании является обращение в подразделение ГИБДД, которое вынесло постановление. Это правило касается и штрафов, выписанных с помощью камер видеонаблюдения.

Если обжаловать штраф через ГИБДД не удалось или постановление было вынесено в судебном порядке, следующим шагом является обращение в суд. В этом случае можно подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Если постановление вынесло ГИБДД, жалоба подаётся в местный суд по месту рассмотрения дела.

Юрист также отметил, что с развитием интернет-технологий процесс обжалования штрафов стал проще и доступнее. Сегодня можно воспользоваться онлайн-сервисами, такими как "Автокод", "Госуслуги" и ГАС "Правосудие", чтобы подать жалобу.

Уточнения

Юри́ст (нем. Jurist, англ. Jurist; от лат. ius «право») — специалист по правоведению, юридическим наукам, практический деятель в области права.



