Как китайские автомобили адаптировались к российским зимам

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Россияне будут всё реже сталкиваться с проблемами эксплуатации китайских автомобилей в зимний период. Об этом сообщил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин, PDM

Петров отметил, что за последние полтора года большинство автопроизводителей из Китая адаптировали свои машины к российским погодным условиям. В автомобилях появились зимние опции, увеличены объёмы бачков для стеклоомывателей и ёмкость аккумуляторов, что улучшило их эксплуатацию в холодное время года.

Он также назвал основные причины, по которым китайские автомобили могут не заводиться зимой. Среди них — редкие поездки, из-за чего разряжается аккумулятор, использование некачественного топлива и непрофессионально установленные охранные системы, которые могут разрядить АКБ всего за 2–3 дня простоя.

Эксперт порекомендовал любителям активного отдыха зимой обратить внимание на китайские модели с полным приводом, которые могут быть более надёжными в условиях зимней эксплуатации.

Уточнения

Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса. Обоснованием применения полного привода на автомобиле является то, что полноприводной автомобиль может реализовывать в силу тяги всю доступную ему мощность при гораздо меньших силах сцепления, действующих на колёса, что напрямую сказывается на улучшении внедорожных и всепогодных способностей автомобиля.

