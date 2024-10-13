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Почему водители получают штрафы и убивают двигатель, вырезав катализатор

2:08
Авто

Некоторые водители полагают, что удаление катализатора может значительно улучшить работу двигателя и повысить его мощность. Однако инспектор ГАИ, в интервью порталу njcar.ru, предупредил, что такая процедура может привести не только к штрафам, но и к серьёзным поломкам двигателя.

Почему водители получают штрафы и убивают двигатель, вырезав катализатор
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Часто автовладельцы решаются на демонтаж катализатора из-за его неисправности или в попытке снизить расход топлива и увеличить мощность автомобиля. Однако это вмешательство далеко не безобидно. Удаление катализатора нарушает конструктивную целостность машины, что может создать трудности при прохождении техосмотра или регистрации. Более того, это может привести к увеличению расхода масла, что негативно сказывается на состоянии двигателя.

Современные двигатели спроектированы с учётом работы в паре с каталитическим нейтрализатором. Его отсутствие может спровоцировать избыточное поступление масла в выхлопную систему. Если уровень масла не контролировать, возникает риск масляного голодания, что способно привести к серьёзным повреждениям двигателя.

Многие специалисты, занимающиеся удалением катализаторов, устанавливают "обманки" в выхлопную систему и перепрограммируют электронные блоки управления автомобилем, чтобы создать видимость исправности. Однако это не решает проблемы с увеличенным расходом масла, а также может вызвать усиление звука выхлопа и появление неприятного запаха в салоне.

Также нередко используются нестандартные прошивки для изменения программного обеспечения автомобиля, что увеличивает вероятность возникновения ошибки Check Engine. В ГАИ напомнили, что любое вмешательство в конструкцию транспортного средства, включая удаление катализатора и установку обманок, является нарушением. За это грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ, а автомобиль направят на внеочередной техосмотр, который без катализатора пройти будет крайне сложно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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