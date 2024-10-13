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ГАИ объяснила, почему, продавая машину по объявлению, можно лишиться денег и авто

2:16
Авто

В России резко увеличилось количество случаев мошенничества, связанных с продажей подержанных автомобилей. Частные лица, пытающиеся продать свои машины через интернет, часто становятся жертвами злоумышленников. На популярных платформах с объявлениями действуют мошенники, о чем регулярно предупреждают сами сервисы.

ГАИ объяснила, почему, продавая машину по объявлению, можно лишиться денег и авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эта проблема активно обсуждается на специализированных форумах уже несколько лет. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar.ru рассказал, как действуют мошенники и как избежать их ловушек.

Допустим, вы решили продать свой автомобиль через онлайн-платформу. Вы заполнили все необходимые данные, опубликовали объявление и теперь ждете откликов от покупателей. Однако будьте готовы к тому, что ваш первый звонок может поступить не от честного покупателя, а от перекупщика, который попытается сбить цену. Также возможен звонок от подозрительных автосалонов, предлагающих продать автомобиль за процент от сделки.

Такие компании часто требуют оплату за предпродажную подготовку — мойку, полировку или стоянку. Однако после подписания договора, автомобиль могут выставить на продажу по завышенной цене, что затянет процесс, или вообще оставить вас без покупателей. При этом весомую сумму за "услуги" автосалона всё равно придётся заплатить.

Многие автовладельцы уже пострадали от мошенников, потеряв деньги и автомобили. Открытый недавно "автосалон" может исчезнуть через несколько дней, оставив только интернет-объявления.

Еще один популярный метод обмана — звонок от потенциального покупателя, который просит не продавать автомобиль другим, обещая внести задаток. Звучит убедительно, ведь перевод через онлайн-банк происходит мгновенно. Однако мошенник просит у вас номер карты, а затем и код подтверждения, который пришел по SMS.

Важно помнить, что такой код должен отправляться отправителю, а не получателю. Если передать мошеннику этот код, он получит доступ к вашему банковскому счету и в считанные минуты может лишить вас всех средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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