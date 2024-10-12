Почему частый прогрев двигателя зимой вредит маслу и аккумулятору

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Прогрев силового агрегата машины без движения может представлять серьёзную угрозу для состояния автомобиля. Одной из главных проблем является повышенная нагрузка на аккумулятор, особенно зимой. Низкие температуры негативно влияют на его функциональность, так как увеличивается внутреннее сопротивление, а ёмкость батареи снижается. Это затрудняет поддержание необходимого уровня заряда.

Фото: Wikipedia by Andshel, CC BY-SA 4.0

Частые запуски двигателя при холодной погоде также негативно сказываются на моторном масле. Длительная работа на низких оборотах и короткие поездки приводят к тому, что масло теряет свои защитные свойства быстрее, чем при нормальной эксплуатации. Чтобы предотвратить преждевременное старение масла, его необходимо менять не только по пробегу, но и по времени эксплуатации двигателя, особенно зимой.

Кроме того, в зимних условиях многие водители сталкиваются с нагаром в двигателе. Особенно это касается старых автомобилей или тех, которые используют низкокачественное топливо и масло. Нагар накапливается быстрее, если автомобиль работает на низких оборотах. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется регулярно выезжать на дорогу и давать двигателю поработать на высоких оборотах, «выжигая» нагар.

Для поддержания аккумулятора в хорошем состоянии зимой важно использовать внешние зарядные устройства. При этом нужно следить за уровнем напряжения во время зарядки, чтобы оно не превышало 14,8 В. Если автомобиль находится в холодном помещении, перед зарядкой аккумулятор необходимо немного разогреть, так как при низких температурах он не будет заряжаться должным образом.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты полученные гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты (высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и другие).

