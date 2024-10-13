Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов

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На дороге могут возникнуть внезапные и опасные ситуации, такие как отказ тормозов или прокол колеса. В таких критических моментах важно знать, как правильно действовать, чтобы минимизировать риски. Портал njcar.ru обратился к инспектору ГАИ, чтобы выяснить, какие меры должен предпринять водитель в случае отказа тормозов.

Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0

Одной из самых частых причин отказа тормозов является утечка тормозной жидкости, которая может произойти из-за повреждения шланга или нарушения герметичности тормозной системы. В первую очередь, водителю следует включить аварийные сигналы, чтобы предупредить других участников движения о возникшей проблеме.

Также необходимо помнить, что тормозная система связана с гидравлическим усилителем, который функционирует только при работающем двигателе. По этой причине нельзя выключать зажигание, чтобы не ухудшить управляемость автомобиля.

Если тормоза перестали работать, следует несколько раз нажать на педаль тормоза. Это может восстановить давление в системе и помочь замедлить автомобиль.

Для безопасной остановки нужно постараться выбрать менее загруженную дорогу или съехать на обочину, на подъем, в поле или на проселочную дорогу. Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, переключение на более низкую передачу поможет замедлить движение.

Для дополнительного замедления можно выполнять легкие маневры из стороны в сторону, что увеличит сопротивление качению колес. В экстренных случаях также можно воспользоваться ручным тормозом, плавно затягивая рычаг, чтобы избежать заноса.

В крайнем случае, можно использовать более радикальные методы: аккуратно прижаться к отбойнику и двигаться вдоль него, одновременно снижая передачу для повышения эффективности торможения.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.



