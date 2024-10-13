Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Производители активно продвигают программу "Trade In", предлагая клиентам скидку на новое авто в обмен на старое. На первый взгляд, это выглядит как выгодное предложение: автовладелец приезжает в автосалон, проходит диагностику, и его подержанный автомобиль становится частью сделки. Если условия устраивают, он может приобрести новый автомобиль со скидкой, равной стоимости старого.
Однако на практике программа "Trade In" имеет свои подводные камни. Как рассказал перекупщик с 25-летним стажем в интервью порталу njcar. ru, реальная выгода от этой программы заключается в её удобстве. Водитель избавляется от необходимости самостоятельно продавать автомобиль, заниматься его ремонтом, рекламой и переговорами с покупателями.
Основной минус программы "Trade In" — это финансовые потери. Дилеры нередко занижают стоимость старого автомобиля на 30-40% от его рыночной цены. В результате скидка на новый автомобиль оказывается скорее маркетинговым ходом, нежели реальной выгодой.
Еще один недостаток — ограниченный выбор. Обратившись к дилеру конкретного бренда, покупатель может выбрать только автомобили этой марки, что существенно сужает возможности.
К тому же, программа "Trade In" не распространяется на вторичный рынок, что является проблемой для тех, кто предпочитает приобрести подержанный автомобиль более высокого класса. Многие водители готовы инвестировать свои средства именно в такие модели, но для них эта программа не подходит.
Важно отметить и тот факт, что специалисты отдела "Trade In" часто действуют как перекупщики, но с официальным статусом менеджера. У них свои методы убеждения, которые не всегда являются честными и прозрачными.
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