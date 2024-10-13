Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Производители активно продвигают программу "Trade In", предлагая клиентам скидку на новое авто в обмен на старое. На первый взгляд, это выглядит как выгодное предложение: автовладелец приезжает в автосалон, проходит диагностику, и его подержанный автомобиль становится частью сделки. Если условия устраивают, он может приобрести новый автомобиль со скидкой, равной стоимости старого.

Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Однако на практике программа "Trade In" имеет свои подводные камни. Как рассказал перекупщик с 25-летним стажем в интервью порталу njcar. ru, реальная выгода от этой программы заключается в её удобстве. Водитель избавляется от необходимости самостоятельно продавать автомобиль, заниматься его ремонтом, рекламой и переговорами с покупателями.

Основной минус программы "Trade In" — это финансовые потери. Дилеры нередко занижают стоимость старого автомобиля на 30-40% от его рыночной цены. В результате скидка на новый автомобиль оказывается скорее маркетинговым ходом, нежели реальной выгодой.

Еще один недостаток — ограниченный выбор. Обратившись к дилеру конкретного бренда, покупатель может выбрать только автомобили этой марки, что существенно сужает возможности.

К тому же, программа "Trade In" не распространяется на вторичный рынок, что является проблемой для тех, кто предпочитает приобрести подержанный автомобиль более высокого класса. Многие водители готовы инвестировать свои средства именно в такие модели, но для них эта программа не подходит.

Важно отметить и тот факт, что специалисты отдела "Trade In" часто действуют как перекупщики, но с официальным статусом менеджера. У них свои методы убеждения, которые не всегда являются честными и прозрачными.