Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить

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Участники автомобильного рынка рассказали, как заказать иномарку из-за границы и на какие моменты обратить внимание.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, PDM

Директор компании "GoodCarsAvtoHab" Эльдар Ягудов отметил, что ключевым фактором при выборе авто является цена. Если бюджет превышает 2 млн рублей, из Кореи или Китая можно привезти автомобиль 3-5 лет с хорошими характеристиками, который выгоднее тех, что представлены на российском рынке. Однако при меньшем бюджете выгоду может "съесть" таможенная пошлина, доставка, агентское вознаграждение и банковские комиссии.

Специалист по технической экспертизе Никита Набока, автор телеграм-канала "Автобарон", выделил два важных момента при заказе машины: растаможка и конечная стоимость. Наибольшая выгода получается при покупке автомобилей возрастом 3-5 лет с двигателями до 3,0 литров. Чем дороже авто, тем больше экономия в процентном соотношении.

Генеральный директор компании "Кимура" Сергей Захарук добавил, что в ряде стран, таких как ОАЭ и юг Китая, "тёплые" опции, как обогрев руля и сидений, встречаются реже. Однако Эльдар Ягудов считает, что найти авто с полным набором опций за границей несложно, а недостающие элементы можно установить уже в России.

Наибольший спрос у россиян имеют кроссоверы и внедорожники. Никита Набока отметил, что популярны марки Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Mazda, Toyota, Honda, Kia и Hyundai. Сергей Захарук добавил, что из Кореи чаще всего заказывают Hyundai Santa Fe, Starex и Staria, а также Kia Sorento и Carnival. Немецкий автопром также пользуется спросом, его заказывают из разных стран.

Экономия при заказе авто может составлять до 40% от стоимости машин на российском рынке, по словам Набоки. Ягудов уточнил, что при бюджете от 3 до 5 млн рублей можно сэкономить от 400 тысяч до 1 млн рублей. Сергей Захарук добавил, что после повышения утильсбора экономия при заказе авто может составить 500 тысяч рублей и более, в зависимости от объёма двигателя.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



