Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аспирин для растений: секрет успешного огородничества
Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула
Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт
Революционный прорыв: химиотерапия в таблетках стала реальностью
Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян
Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали
Моська лает. Польша и страны Прибалтиеи обсуждают удар по Санкт-Петербургу
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда

Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить

2:26
Авто

Участники автомобильного рынка рассказали, как заказать иномарку из-за границы и на какие моменты обратить внимание.

Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, PDM

Директор компании "GoodCarsAvtoHab" Эльдар Ягудов отметил, что ключевым фактором при выборе авто является цена. Если бюджет превышает 2 млн рублей, из Кореи или Китая можно привезти автомобиль 3-5 лет с хорошими характеристиками, который выгоднее тех, что представлены на российском рынке. Однако при меньшем бюджете выгоду может "съесть" таможенная пошлина, доставка, агентское вознаграждение и банковские комиссии.

Специалист по технической экспертизе Никита Набока, автор телеграм-канала "Автобарон", выделил два важных момента при заказе машины: растаможка и конечная стоимость. Наибольшая выгода получается при покупке автомобилей возрастом 3-5 лет с двигателями до 3,0 литров. Чем дороже авто, тем больше экономия в процентном соотношении.

Генеральный директор компании "Кимура" Сергей Захарук добавил, что в ряде стран, таких как ОАЭ и юг Китая, "тёплые" опции, как обогрев руля и сидений, встречаются реже. Однако Эльдар Ягудов считает, что найти авто с полным набором опций за границей несложно, а недостающие элементы можно установить уже в России.

Наибольший спрос у россиян имеют кроссоверы и внедорожники. Никита Набока отметил, что популярны марки Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Mazda, Toyota, Honda, Kia и Hyundai. Сергей Захарук добавил, что из Кореи чаще всего заказывают Hyundai Santa Fe, Starex и Staria, а также Kia Sorento и Carnival. Немецкий автопром также пользуется спросом, его заказывают из разных стран.

Экономия при заказе авто может составлять до 40% от стоимости машин на российском рынке, по словам Набоки. Ягудов уточнил, что при бюджете от 3 до 5 млн рублей можно сэкономить от 400 тысяч до 1 млн рублей. Сергей Захарук добавил, что после повышения утильсбора экономия при заказе авто может составить 500 тысяч рублей и более, в зависимости от объёма двигателя.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Биологи нашли животное, которое восстанавливается, если сливается с другой особью
Наука и техника
Биологи нашли животное, которое восстанавливается, если сливается с другой особью Аудио 
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Последние материалы
Моська лает. Польша и страны Прибалтиеи обсуждают удар по Санкт-Петербургу
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда
Шиномонтаж стал дороже на 12%: что влияет на цены
Китайская терапия подарила надежду на излечение от диабета первого типа
Можно ли кошкам есть бобовые: их польза и вред
Как определить свой тип старения и выбрать правильный уход
Восьмилетняя дочь Ксении Бородиной расплакалась, потому что считает себя жирной
Тайское блюдо, которое может вызвать рак: врачи предупреждают туристов
Какие породы собак самые аллергичные: мнение ветеринара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.