В этом году стоимость сезонного шиномонтажа в России увеличилась на 10-12%. Об этом сообщил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, на рост цен повлияли инфляция и дефицит работников автосервисов.
Родионов отметил, что услуги шиномонтажа подорожают на 10-12%, что соответствует уровню инфляции. Также повышение связано с нехваткой кадров: автосервисы вынуждены увеличивать зарплаты, что сказывается на конечной стоимости услуг.
В этом году сезон смены летней резины на зимнюю начался раньше, поскольку в некоторых регионах уже установились низкие температуры. Водители не хотят дожидаться резкого похолодания, которое часто сопровождается увеличением числа ДТП.
Эксперт советует автовладельцам заранее записываться на шиномонтаж, если температура в регионе уже стабильно около +7 °C. Ранняя замена шин поможет не только избежать очередей, но и сэкономить деньги, так как в разгар сезона цены на шиномонтаж могут значительно вырасти.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.