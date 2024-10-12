Шиномонтаж стал дороже на 12%: что влияет на цены

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В этом году стоимость сезонного шиномонтажа в России увеличилась на 10-12%. Об этом сообщил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, на рост цен повлияли инфляция и дефицит работников автосервисов.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova, CC BY-SA 4.0

Родионов отметил, что услуги шиномонтажа подорожают на 10-12%, что соответствует уровню инфляции. Также повышение связано с нехваткой кадров: автосервисы вынуждены увеличивать зарплаты, что сказывается на конечной стоимости услуг.

В этом году сезон смены летней резины на зимнюю начался раньше, поскольку в некоторых регионах уже установились низкие температуры. Водители не хотят дожидаться резкого похолодания, которое часто сопровождается увеличением числа ДТП.

Эксперт советует автовладельцам заранее записываться на шиномонтаж, если температура в регионе уже стабильно около +7 °C. Ранняя замена шин поможет не только избежать очередей, но и сэкономить деньги, так как в разгар сезона цены на шиномонтаж могут значительно вырасти.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



