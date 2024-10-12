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На каких машинах ездят сами китайцы: какие из них принадлежат местным брендам

2:44
Авто

Российские автомобилисты все больше интересуются китайскими автомобилями, изучая их характеристики, цены и особенности обслуживания. Однако что предпочитают сами китайцы? Портал njcar.ru проанализировал данные о продажах автомобилей на китайском рынке и составил список из семи самых популярных моделей, среди которых лишь три принадлежат местным брендам.

На каких машинах ездят сами китайцы: какие из них принадлежат местным брендам
Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

Китайский рынок огромен — ежемесячно продается около 2 миллионов новых легковых автомобилей, в то время как за весь 2023 год в России было продано всего 815 тысяч машин. Лидером продаж стала компания BYD, которая увеличила свои показатели на 130% по сравнению с предыдущим годом. Эта марка известна своими электромобилями и гибридами, и хотя цены на них высокие, спрос не снижается. Самая продаваемая модель — BYD Song PLUS, с объемом продаж около 31-33 тысяч единиц в месяц.

На втором месте находится Volkswagen, традиционно популярный среди китайских автолюбителей. Его лидером продаж является седан VW Lavida, который ежемесячно продается в количестве 30-32 тысяч штук. Доля Volkswagen на рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Китае выросла с 19% в 2022 году до 20% в 2023 году, подтверждая стабильный интерес к этой марке.

Третье место занимает Toyota с моделью Camry, продажи которой составляют 28-30 тысяч автомобилей в месяц. В Китае Camry доступна как с бензиновым двигателем, так и с гибридной версией. Следом идет Honda с моделью CR-V, которая продается в количестве 27-28 тысяч единиц в месяц.

Пятую строчку занимает китайский бренд Changan с моделью CS75 Plus, продажи которой составляют 26-27 тысяч автомобилей в месяц. Цены на Changan в Китае значительно ниже, чем в России, что делает их особенно привлекательными для местных покупателей. Шестую и седьмую позиции занимают Geely с моделью Atlas и Tesla с Model Y, обе с продажами на уровне 23-24 тысяч автомобилей в месяц.

Интересный факт: несмотря на обилие местных брендов, китайцы все еще предпочитают иностранные автомобили как символ статуса. Тем не менее, ситуация меняется, и местные производители постепенно завоевывают доверие потребителей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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