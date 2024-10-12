ГАИ рассказала, о какой жизненно важной кнопке не знают даже опытные водители

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Современные автомобили оснащены сложной электроникой, и для активации некоторых функций водителю могут потребоваться четкие пошаговые инструкции. В интервью с порталом njcar.ru инспектор ГАИ рассказал об одной важной кнопке, о существовании которой многие водители даже не подозревают.

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После резкого торможения или аварии автомобилисты нередко сталкиваются с трудностями при повторном запуске двигателя. Проблема может возникнуть даже при попадании в большую яму. Причина заключается в инерционном датчике, который отключает бензонасос при сильном ударе или перегрузке, чтобы предотвратить возгорание.

Для восстановления подачи топлива необходимо всего лишь нажать на специальную кнопку. Её местоположение зависит от модели автомобиля: чаще всего она располагается в салоне, рядом с ногами пассажира, под бардачком или под капотом.

Эта кнопка перезапускает инерционный датчик и восстанавливает подачу топлива.

В ГАИ отметили, что большинство современных автомобилей уже оснащены системой аварийного отключения бензонасоса. Более того, инерционный датчик, срабатывающий при аварии, автоматически разблокирует двери, обеспечивая безопасный выход из автомобиля.

Чтобы узнать, есть ли такая система в вашем автомобиле, рекомендуется обратиться в сервисный центр или внимательно изучить руководство по эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

