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Почему в России сложно купить качественное моторное масло

0:56
Авто

В России более половины моторного масла на рынке является подделкой. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Почему в России сложно купить качественное моторное масло
Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

Эксперт объясняет, что на российский рынок поступает большое количество контрафакта, и пока нет эффективных механизмов, чтобы остановить этот поток. Причины этого явления кроются в нескольких факторах: желание потребителей сэкономить, недобросовестные производители и особенности государственной политики. В результате подделки продолжают поступать на рынок, в том числе и из-за рубежа. Сегодня не менее шести литров моторного масла из десяти на рынке — это фальсификат.

Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев, добавляет, что даже при высокой цене нельзя быть уверенным в качестве приобретённого масла.

Уточнения

Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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