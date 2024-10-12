Ошибка, которую делают даже опытные водители при замене шин — последствия могут быть ужасны

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С приходом холодов и началом сезона смены шин на шиномонтажах традиционно выстраиваются длинные очереди. Однако, водители часто не обращают должного внимания на работу мастеров, что может обернуться неприятностями. Это серьезная ошибка, ведь далеко не все сотрудники сервисов обладают необходимыми навыками и знаниями.

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Инспектор ГАИ, в беседе с редакцией портала njcar. ru, объяснил, как ошибки при замене колес могут привести не только к штрафам, но и к авариям.

Одной из наиболее частых проблем является неправильная затяжка болтов. Основное правило — не закручивать их по одному, чтобы избежать перекоса колеса. Болты нужно затягивать поэтапно, соблюдая определенный порядок. Например, для ступицы с пятью болтами правильная последовательность выглядит так: "1,4,2,5,3".

Для качественной работы обязателен динамометрический ключ. Неправильная затяжка может вызвать поломку шпилек, биение колеса и ухудшение управляемости автомобилем.

Еще одна распространенная ошибка — неправильная установка шины с учетом направления вращения протектора. Если игнорировать стрелку с надписью "Rotation" на боковине, шина не сможет эффективно отводить воду, что ухудшит сцепление с дорогой. За такое нарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Не стоит забывать и о важности обработки краев покрышки специальной пастой при установке. Это гарантирует плотное прилегание шины к диску и герметичность.

Экономия на этом этапе может привести к тому, что шина "прикипит" к диску, и её снятие станет проблематичным, а также может повредить боковину.

Наконец, в некоторых мастерских вместо пасты используют отработанное моторное масло, что абсолютно неприемлемо. Это ухудшает состояние резины, вызывает трещины и значительно снижает срок службы покрышки.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

