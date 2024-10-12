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Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта

2:49
Авто

Совсем скоро автолюбителям предстоит снова столкнуться с холодами, влажностью и дорожными реагентами. Аномально теплый сентябрь дал отличную возможность подготовить машины к зиме, чтобы избежать проблем с коррозией.

Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, PDM

Коррозия может коснуться любого автомобиля, независимо от его возраста или состояния. Влага, соль и грязь создают идеальные условия для появления ржавчины. Она не только портит внешний вид авто, но и разрушает детали и кузов, снижая их прочность. Если вовремя не принять меры, ремонт может оказаться весьма затратным из-за множества очагов коррозии.

Самое важное в борьбе с коррозией — это регулярность ухода. Чтобы предотвратить появление ржавчины, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, регулярно осматривайте автомобиль на наличие царапин и сколов. Любое повреждение покрытия — это потенциальное место для начала коррозии. Если вы обнаружили скол, не откладывайте его устранение, иначе на этом месте быстро появится ржавчина.

Один из простых и действенных методов защиты — это регулярная мойка. Грязь и соль, скапливаясь на кузове, медленно разрушают металл. Зимой особенно важно проводить мойку, включая обработку днища. Комплексные услуги мойки с нанесением воскового покрытия создают тонкий защитный слой, отталкивающий влагу. Воск, хоть и недолговечен, продлевает срок службы кузова, если наносить его регулярно.

Надежный способ защиты — это антикоррозийная обработка. Специалисты рекомендуют проводить её до наступления холодов на специализированных станциях техобслуживания. Специальные составы создают барьер, предотвращающий воздействие влаги и соли.

Дополнительной защитой могут стать пленки на уязвимые участки кузова: капот, крылья и пороги. Они предотвращают появление сколов и царапин, а значит, и ржавчины. Если коррозия уже началась, не стоит паниковать — современные преобразователи ржавчины способны остановить её на ранних стадиях. Это временное решение, но оно позволит выиграть время до проведения полноценного ремонта.

Чтобы защитить свой автомобиль от коррозии, следуйте этим рекомендациям:

— регулярно мойте автомобиль, особенно зимой;

— осматривайте кузов на наличие сколов и царапин;

— проводите антикоррозийную обработку;

— используйте восковое покрытие после мойки;

— защищайте кузов пленкой на уязвимых участках;

— при появлении ржавчины используйте преобразователи и планируйте ремонт.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха. Есть и другие формы ржавчины, например, продукт, образующийся в ходе реакции железа с хлором при отсутствии кислорода. Такое вещество образуется, в частности, на арматуре, используемой в подводных бетонных столбах, и называется зелёной ржавчиной. Несколько видов коррозии различимы зрительно или с помощью спектроскопии, они образуются при разных внешних условиях. Ржавчина состоит из гидратированного оксида железа(III) Fe2O3·nH2O и метагидроксида железа (FeO(OH), Fe(OH)3).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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