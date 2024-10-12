Что делать, если вы залили бензин в дизельный двигатель

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вы случайно залили бензин в дизельный двигатель, есть три сценария, которые могут развиваться. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

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Первый сценарий — бензин был залит, но двигатель не был запущен. Второй — двигатель работал какое-то время. Третий — автомобиль проехал некоторое расстояние на смеси бензина и дизельного топлива.

Наиболее опасным является третий вариант, когда автомобиль движется на смеси бензина и дизеля. Дизельное топливо обладает смазывающими свойствами, что снижает износ деталей топливной системы. Бензин, в отличие от дизеля, таких свойств не имеет, и его использование приводит к ускоренному износу важных компонентов, таких как топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки.

Стоимость ремонта топливной системы в таком случае может составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, отмечает эксперт.

Если вы заметили ошибку на заправке, важно не запускать двигатель и не включать зажигание. Нужно вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в автосервис. Там бензин сольют, промоют бак и заправят дизельным топливом.

Если двигатель был запущен или автомобиль проехал некоторое расстояние, необходимо как можно быстрее слить бензин, промыть систему специальной жидкостью и заменить топливный фильтр. Есть шанс, что за одну поездку компоненты топливной системы не успеют выйти из строя.

Производители в инструкциях часто указывают, что при заправке бензином дизельного двигателя нужно заменить все компоненты топливной системы: форсунки, топливные трубки и фильтры.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.

Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.



