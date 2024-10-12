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Как погода влияет на штрафы: камеры видеофиксации в дождь и снег

1:04
Авто

Во время сильного дождя вероятность получить штраф с камер видеофиксации за нарушение ПДД снижается, об этом рассказал автоэксперт Кирилл Милешкин.

Как погода влияет на штрафы: камеры видеофиксации в дождь и снег
Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, CC BY-SA 3.0

Эксперт пояснил, что современные камеры действительно обладают высокими возможностями по распознаванию номерных знаков автомобилей. Однако даже они имеют ограничения. В условиях дождя или снегопада "зрение" камер ухудшается, и шанс получить штраф уменьшается.

Если камера распознает номер только частично, инспектор может восстановить недостающие символы вручную. Для этого система сверяет видимую часть номера с базой данных, учитывая марку и модель автомобиля на фотографии.

Милешкин подчеркнул, что попытка скрыть один или два символа номера — не гарантия избежания штрафа. Более того, такие действия могут привести к лишению водительских прав. Однако если номерной знак полностью закрыт грязью или снегом, камеры могут оказаться бессильны.

Уточнения

Видеонаблюдение (англ. video surveillance) — наблюдение с помощью видеотехнических средств. Слово видеонаблюдение вошло в русский литературный язык в 90-е годы для обозначения скрытого наблюдения, осуществляемого с помощью видеотехники. Слово теленаблюдение (вошедшее в язык в 70-е годы) предусматривало публичный показ наблюдаемого процесса телезрителям.
 

Автомобильные номера — номерные знаки, предназначенные для регистрации легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мото- и спецтехники.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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