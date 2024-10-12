Как погода влияет на штрафы: камеры видеофиксации в дождь и снег

Во время сильного дождя вероятность получить штраф с камер видеофиксации за нарушение ПДД снижается, об этом рассказал автоэксперт Кирилл Милешкин.
Эксперт пояснил, что современные камеры действительно обладают высокими возможностями по распознаванию номерных знаков автомобилей. Однако даже они имеют ограничения. В условиях дождя или снегопада "зрение" камер ухудшается, и шанс получить штраф уменьшается.
Если камера распознает номер только частично, инспектор может восстановить недостающие символы вручную. Для этого система сверяет видимую часть номера с базой данных, учитывая марку и модель автомобиля на фотографии.
Милешкин подчеркнул, что попытка скрыть один или два символа номера — не гарантия избежания штрафа. Более того, такие действия могут привести к лишению водительских прав. Однако если номерной знак полностью закрыт грязью или снегом, камеры могут оказаться бессильны.
Видеонаблюдение (англ. video surveillance) — наблюдение с помощью видеотехнических средств. Слово видеонаблюдение вошло в русский литературный язык в 90-е годы для обозначения скрытого наблюдения, осуществляемого с помощью видеотехники. Слово теленаблюдение (вошедшее в язык в 70-е годы) предусматривало публичный показ наблюдаемого процесса телезрителям.
Автомобильные номера — номерные знаки, предназначенные для регистрации легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мото- и спецтехники.
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