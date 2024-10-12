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Какой автомобиль с пробегом можно купить за 200 тысяч рублей

2:56
Авто

Купить хороший автомобиль с пробегом в пределах 200 000 рублей — вполне реальная задача. На сайтах объявлений можно найти более 28 000 предложений разных моделей в этом ценовом диапазоне.

Какой автомобиль с пробегом можно купить за 200 тысяч рублей
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Например, среди доступных вариантов два автомобиля Audi 1998 года. Двухдверный Audi A3 I (8L) с механической коробкой передач, подушками безопасности, медиасистемой и однозонным климат-контролем продается за 160 000 рублей. За 170 000 рублей можно приобрести четырехдверный Audi A6 II (C5) с автоматической коробкой передач и люком.

Ford Focus 2005 года выпуска в комплектации Comfort, с пробегом 314 000 километров, предлагается за 195 000 рублей. Он в хорошем состоянии и представляет собой более свежий вариант.

Volkswagen Polo 2003 года выпуска с пробегом 325 400 километров и механической коробкой передач, электростеклоподъемниками, обогревом зеркал и передних кресел, усилителем руля и AUX обойдется в 190 000 рублей.

Также есть несколько моделей Geely, например, MK Cross 2013 года выпуска. С пробегом 149 000 километров, механической коробкой передач, кожаным салоном, противотуманками, аудиосистемой и люком, его цена составляет 170 000 рублей.

Chevrolet Lanos 2009 года выпуска с пробегом 148 000 километров, оборудованный кондиционером, стоит 183 000 рублей.

Среди российских авто стоит выделить LADA Kalina 2013 года выпуска, которую можно купить за 188 000 рублей с возможностью торга. Пробег составляет 168 636 километров, автомобиль оснащен механической коробкой, бортовым компьютером и системой защиты от угона.

Mitsubishi Carisma 2001 года выпуска, с пробегом 320 361 километр, кондиционером и ухоженным салоном доступен за 195 000 рублей.

Subaru Legacy 1995 года с пробегом 350 000 километров, после качественного ремонта, с магнитолой, сигнализацией и кондиционером стоит около 195 000 рублей.

Завершает список Hyundai Accent 2006 года выпуска с пробегом 300 000 километров. Автомобиль на полном ходу и продается за 190 000 рублей.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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