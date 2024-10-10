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Топливная экономичность: 4 простых шага для экономии бензина

1:43
Авто

В наше время, когда цены на топливо стремительно растут, каждый автовладелец старается максимально экономить расход бензина или дизеля. Однако многие водители не подозревают, что повышения эффективности расхода топлива можно достичь простыми и доступными способами. В этой статье мы рассмотрим 4 привычки, от которых стоит отказаться, чтобы существенно сэкономить на заправке.

Топливная экономичность: 4 простых шага для экономии бензина
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Частое нажатие на педаль газа

Резкое нажатие на педаль газа, частые ускорения и торможения существенно увеличивают расход топлива. Старайтесь плавно разгоняться, а перед остановками заранее снимать ногу с педали газа. Это позволит вашему автомобилю накатываться по инерции, экономя топливо.

2. Движение на высоких оборотах

Старайтесь переключать передачи при более низких оборотах двигателя. Как правило, наиболее экономичный режим работы двигателя находится в диапазоне 1500-2500 об/мин. Движение на высоких оборотах сжигает больше топлива.

3. Неправильное давление в шинах

Недостаточное давление в шинах увеличивает сопротивление качению, что в свою очередь ведет к большему расходу топлива. Регулярно проверяйте и поддерживайте рекомендованное производителем давление в шинах.

4. Лишний груз в багажнике

Каждый лишний килограмм в багажнике или на крыше вашего автомобиля приводит к повышению расхода топлива. Избавляйтесь от ненужных вещей, не перевозите лишний груз и снимайте багажник с крыши, если он не используется.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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