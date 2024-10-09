Путин запустил сборку Lada Aura

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт серийному конвейерному производству новой российской модели седана бизнес-класса Lada Aura.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

В ходе этого совещания генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов пригласил президента посетить завод в Тольятти, чтобы ознакомиться с новыми разработками компании. В ответ Путин сообщил, что он уже успел оценить новый автомобиль и поделился своими впечатлениями.

"На машине прокатился летом, говорю без всякого преувеличения, она мне понравилась", — рассказал президент.

Производство новой модели Lada Aura осуществляется на заводе АвтоВАЗ, расположенном в Самарской области. Согласно прогнозам, в 2024 году предприятие планирует выпустить около 2,9 тысяч таких автомобилей. А начиная с 2025 года, объемы производства увеличатся до 8 тысяч единиц в год и будут наращиваться дальше при сохранении спроса. Рекомендованная производителем розничная цена Lada Aura составит от 2,5 до 2,8 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Новая Lada Aura построена на базе модели Lada Vesta, но при этом имеет ряд улучшенных характеристик. Пассажиры заднего ряда получили на 25 сантиметров больше свободного пространства, а интерьер салона выполнен из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

Уточнения

LADA Vesta - семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180.

