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Какие кроссоверы подержанные продаются чаще всего: данные за 2024 год

2:03
Авто

Аналитики сервиса Авто. ру изучили структуру спроса и предложения на вторичном рынке автомобилей и пришли к выводу, что за первые 9 месяцев 2024 года кроссоверы составляли не менее 40% всех объявлений о продаже подержанных машин стоимостью от 1 до 3 млн рублей.

Какие кроссоверы подержанные продаются чаще всего: данные за 2024 год
Фото: Wikipedia by NaBUru38, CC BY-SA 4.0

Китайские кроссоверы на вторичке

Хотя китайские бренды доминируют на рынке новых автомобилей, на рынке подержанных кроссоверов их доля составляет всего 9%. Лидерами остаются японские модели (33%), за ними следуют немецкие (19%) и корейские автомобили (16%). Самые популярные SUV — это модели возрастом от 10 до 14 лет, которые составляют 38% всех объявлений. На более свежие кроссоверы в возрасте от 3 до 5 лет приходится 17% предложений на вторичном рынке.

Самые популярные модели

Hyundai Creta 2016-2020 годов выпуска стала самой востребованной моделью на вторичке. Средняя цена таких кроссоверов составляет 1,81 миллиона рублей.
На второй и третьей строчках — Volkswagen Tiguan, цена которого варьируется от 1,53 до 2,57 миллиона рублей.
Renault Duster занимает сразу две позиции в топе, стоимость этой модели колеблется от 1,05 до 1,46 миллиона рублей.
Самым дорогим кроссовером в топ-10 оказался Mazda CX-5 2017-2022 годов, средняя цена которого составляет 2,69 миллиона рублей.

Отмечается, что российские модели не вошли в топ-10, поскольку их средняя стоимость ниже 1 миллиона рублей.

Уточнения

Hyundai Creta (также известен как Hyundai ix25 и Hyundai Cantus) — мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. В Индии продажи начались 21 июля 2015 года. Концепт автомобиля был представлен в апреле 2014 года. Для России Creta была представлена на Московском автосалоне 2016.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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