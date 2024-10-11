Почему владельцы Chery Tiggo 7 Pro жалуются на расход и стеклоочистители

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Chery Tiggo 7 Pro (с 2023 года — Pro Max) остаются популярными в России, и всё больше этих автомобилей появляется на вторичном рынке. Как отметил автоэксперт Сергей Зиновьев, большинство таких машин — новые, многие ещё на гарантии, и лишь немногие преодолели отметку в 100 тысяч километров пробега. Однако стоит учитывать, что дилеры не всегда открыто сообщают о частых неисправностях, которые выявляются в ходе эксплуатации.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Основные проблемы по отзывам владельцев

Высокий расход топлива

Вопреки современным двигателям и трансмиссиям, владельцы жалуются на высокий расход топлива. В городских условиях и на трассе он колеблется в пределах 9-12 литров на 100 км, что вызывает недовольство, учитывая скромный объем топливного бака в 51 литр. Это, скорее всего, связано с настройками вариатора, так как для обеспечения динамичного разгона требуется более сильное нажатие на педаль акселератора.

Проблемы с стеклоочистителями

Владельцы дорестайлингового варианта Chery Tiggo 7 Pro часто сталкиваются с неудовлетворительным качеством штатных стеклоочистителей, которые рекомендуется заменить сразу после покупки автомобиля.

Скрип тормозных колодок

На третьем месте по количеству жалоб находятся скрипящие тормозные колодки, которые особенно досаждают на низких оборотах и в зимний период. Хотя скрипы могут раздражать, это не связано с критическим износом колодок, и они ещё могут прослужить долго.

Заключение

Если вы присматриваетесь к подержанным Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max, обратите внимание на эти особенности. Машины относительно новые, но владельцы указывают на вышеописанные недостатки, которые могут повлиять на комфорт эксплуатации.

Уточнения

Удельный расход топлива — отношение расхода топлива (на единицу расстояния или времени) к мощности, к тяге, к массе груза для грузовых перевозок или на одного человека при пассажирских перевозках. Используется как характеристика топливной эффективности двигателей, а также транспортных средств в грузопассажирских перевозках.

